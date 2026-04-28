Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" konferansı düzenlendi

        Trabzon'da "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" konferansı düzenlendi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" konulu konferans organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Trabzon'da "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" konferansı düzenlendi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" konulu konferans organize edildi.


        Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Türkiye'nin güvenlik politikaları, yerli ve milli teknolojiler ile savunma sanayisindeki gelişmelere değindi.

        ABD/İsrail-İran Savaşı ile ilgili görüşlerini dile getiren Yarar, "Hürmüz Boğazı yakın zamanda muhtemelen açılacak. Çok uzun bir zaman değil. Ben elimdeki verilere baktığımda bu savaşın daha fazla büyümeyeceğini söyleyebilirim." dedi.

        Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Yarar, "Afrika'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin askeri, istihbarat ve diplomatik etkisi hissediliyor. Bu tablo bize Türkiye'nin oyun kurabilme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.


        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konferansın ardından Yarar'a günün anısına gümüş telkari kahve fincanı hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor

        6 yıllık suç ağı çökertildi: 4 ilde operasyon yapıldı
        6 yıllık suç ağı çökertildi: 4 ilde operasyon yapıldı
        Trabzon merkezli organize suç örgütü operasyonunda 21 zanlı yakalandı
        Trabzon merkezli organize suç örgütü operasyonunda 21 zanlı yakalandı
        Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Birinciliği Trabzon'da başladı
        Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Birinciliği Trabzon'da başladı
        Trabzon'da lise öğrencileri Spor STEAM Festivali 2026'da bir araya geldi
        Trabzon'da lise öğrencileri Spor STEAM Festivali 2026'da bir araya geldi
        Trabzon'da Mehmet Ali Tuna İlkokulu törenle açıldı
        Trabzon'da Mehmet Ali Tuna İlkokulu törenle açıldı
        DKİB Genel Kurulu'nda Selçuk İskender başkan seçildi
        DKİB Genel Kurulu'nda Selçuk İskender başkan seçildi