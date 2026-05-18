        Trabzon Haberleri Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" başladı

        Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" başladı

        Trabzon'da bu yıl 4'üncüsü organize edilen "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" ilk oyunlarıyla perdelerini açtı.

        Giriş: 18.05.2026 - 16:20
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) arasında imzalanan protokol kapsamında eğitim alan öğretmenlerin yönetmenliğini yaptığı 11 oyun, festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

        TDT Haluk Ongan Sahnesi'nde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin de yer aldığı oyunlar, 22 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak izleyicisi ile buluşacak.

        Festivalin ilk gününde Akçaabat Söğütlü Anaokulu öğretmeni Zülal Tanbay Yıldız'ın yönettiği "Taş Çorbası", Trabzon Merkez Fen Lisesi öğretmeni Gülerman Memişkaptanoğlu'nun yönettiği "Entrikalı Dolap Komedyası" ve Akçaabat Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Sema İnanır'ın yönettiği "Vatan Yahut Silistre" isimli oyunlar sahnelendi.

        Oyunları farklı okullardan gelen öğrenciler ilgiyle takip etti.

        Trabzon Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nuri Nalbantoğlu ve TDT oyuncularından oluşan jüri üyeleri de oyunlarla ilgili değerlendirme yaparak festival sonunda en iyi oyun ve özgün metin gibi başlıklarda dereceye girenleri belirleyecek.

        Festival kapsamında 11 okuldan 165 öğrencinin sahnede yer alması, yaklaşık 4 bin öğrencinin de oyunları izlemesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

