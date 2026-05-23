Trabzon'da yorganlama tekniğiyle hazırlanan kıyafetlerle defile düzenlendi

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "İğneyle Yüksüğün Ritmi Yorganlama Defilesi"nde 28 kıyafet sergilendi.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Programları Daire Başkanı Meriç Murathan Yiğitel, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'ndeki defilede, Türkiye'de 30 olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu söyledi.



Geçmişte yorganların çeyizlerin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirten Yiğitel, yorganlama tekniğinin artık ceket, yastık ve çantalarda kullanıldığını ifade etti.



Yiğitel, geçmişten gelen zanaat estetikle ve sanatla birleştirilerek ortaya harika bir iş çıkarıldığını dile getirdi.



Enstitü Müdürü Sibel Karabina da kayıt altına aldıkları 162 yorgan motifini kullanarak defile hazırladıklarını belirtti.



Konuşmaların ardından yorganlama sanatının yeniden hayat bulması için 3 yılda tasarlanan 28 kıyafet, davetlilerin beğenisine sunuldu.



Mankenlerin defile sonunda yorganlarla sahneye çıkması da ilgi gördü.

