Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nü lise öğrencileri yarın ücretsiz gezecek

Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla lise öğrencileri Atatürk Köşkü'nü ücretsiz gezebilecek.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan köşk, yarın 09.00-19.00 saatleri arasında lise öğrencileri tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.



Açıklamada, öğrencilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a yaptığı ziyaretlerde konakladığı, Cumhuriyet tarihinin izlerini taşıyan Atatürk Köşkü'nü yakından tanımasının amaçlandığı belirtilerek, "Lise öğrencileri, 19 Mayıs boyunca öğrenci kimliklerini ibraz ederek Atatürk Köşkü’nü ücretsiz gezebilecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tüm lise öğrencilerini bu anlamlı günde Atatürk Köşkü’nü ziyaret etmeye davet etti." ifadelerine yer verildi.

