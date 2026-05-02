Trabzonlu akademisyen kentin tarihini tuvale yansıtıyor

HATİCE DİLER - Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Şakir Şeyihoğlu, çini mürekkebi tekniği kullanarak yaptığı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi resimleriyle kentin tarihini tuvale aktarıyor.



Resme olan ilgisini kentin tarihi geçmişiyle birleştirmek için 2009'da çalışmalara başlayan Şeyihoğlu, müzeler başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan araştırma yaptı.



Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim gibi Trabzon tarihinde önemli yeri olan isimlerin yanı sıra kente ziyaretlerde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ü tuvale yansıtan Şeyihoğlu, çini mürekkebi ve yağlı boya tekniğiyle bugüne kadar 200 eser üretti.



Şakir Şeyihoğlu'nun eserlerinden bazıları, şehri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.



Çizimlerinde o dönemin koşullarını ve tarihi ayrıntıları ön planda tutan Şeyihoğlu, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çeşitli organizasyonlarda da eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.



Şeyihoğlu, AA muhabirine, çalışmalarının ilk kez Ankara'da düzenlenen bir tanıtım gününde yer aldığını ve ilgi gördüğünü söyledi.



Resimlerinde daha detaylı anlatım yapabilmek için tarihi kaynaklara yöneldiğini belirten Şeyihoğlu, "2018 yılında yaklaşık 56 tablo ile bayağı bir çalışma ortaya koydum. Bu çalışmaların silsilesi Trabzon'un fethi ile başlıyor, Cumhuriyet dönemiyle bitiyordu. Arada bizim görebildiğimiz, ulaşabildiğimiz ya da farkında olabildiğimiz olayların hemen hemen hepsini çizmeye çalıştım." ifadesini kullandı.



Şakir Şeyihoğlu, ilk olarak Fatih Sultan Mehmet'in ordusuyla Trabzon'a gelişini tasvir eden çizimlerle çalışmaya başladığını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ondan sonra Yavuz Sultan Selim'in valilik dönemi ve Yavuz Sultan Selim'le ilgili birtakım günün olaylarından var çizdiğim tablolar. Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da doğmuş onu çizdim. Kanuni'den sonra Trabzon Limanı, Trabzon'daki bazı mekanları, Trabzon'da valilik yapmış İskender Paşa, Zağnos Paşa'yı çizdim. Son olarak Cumhuriyet döneminde Atatürk ve Atatürk Köşkü ile ilgili de bir çalışmamız oldu."



- "Ateşli silahlar tarihi gibi pek çok kaynak inceledim"



Çalışmalarında tarihi kaynaklardan yararlandığını dile getiren Şeyihoğlu, "Müzelerden çeşitli görsel dokümanları da inceleyerek günün dokusunu vermeye, konunun o döneme uygun olmasına yönelik bazı araştırmalarım oldu. Bunun neticesinde tablolar ortaya çıktı. Bayağı bir kitap aldım. Eski gravür çizimlerden tutun da ateşli silahlar tarihi gibi pek çok kaynak inceledim. Avrupa'da Viyana, Dresden gibi çeşitli müzelerden de görsel elde etme imkanımız oldu." diye konuştu.



Şakir Şeyihoğlu, çizimlerini 2015'te bir kitaba aktardığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Tarihi kaynaklara baktığımız zaman 1620, 1625 ve 1631 tarihlerinde Trabzon'a yapılan bir baskını, saldırıyı resme dönüştürdüm. Bununla ilgili iki çalışma yaptım. Bu çalışmayı yaparken yine müzelerden faydalandım. Konuyla ilgili çekilmiş olan bir film izledim. Bunların hepsini inceledikten sonra bir yorum yaptım. Olayı tek bir karede tabloda anlatmak biraz zor tabii ki zaman, süreç önemliydi. Sinematik bir bakış açısıyla gelişi, saldırı ve savunmayı üçünü aynı kare içerisinde biraz zor olsa da yerleştirmeyi, iyi bir kompozisyon kurmayı başardım."



Eserlerinin bazılarının Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarında yer aldığını aktaran Şeyihoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Trabzon'u ziyaretlerinde Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yer aldığı tablolar hediye edildi." dedi.

