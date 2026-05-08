Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonlu terziden TEKNOFEST şampiyonu öğrencilere anlamlı jest

        Trabzonlu terziden TEKNOFEST şampiyonu öğrencilere anlamlı jest

        Trabzon'da terzi Ali Yiğiter, TEKNOFEST şampiyonu öğrencilerin yurt dışında giyeceği kıyafetlere ücretsiz Türk bayrağı ve isimlik dikerek destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonlu terziden TEKNOFEST şampiyonu öğrencilere anlamlı jest

        Trabzon'da terzi Ali Yiğiter, TEKNOFEST şampiyonu öğrencilerin yurt dışında giyeceği kıyafetlere ücretsiz Türk bayrağı ve isimlik dikerek destek oldu.

        TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda 2024 ve 2025'te Türkiye şampiyonluğu kazanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny Teknoloji Kulübü üyeleri, Mısır'da düzenlenecek "Uluslararası Mısır Askeri Teknik Üniversitesi İnsansız Kara Aracı Yarışması"na ve Hollanda'daki "Avrupa Hyperloop Haftası" etkinliklerine katılmaya hazırlanıyor.

        Kulüp üyelerinin yarışmada giyecekleri polar montlara Türk bayrağı ve isimlikleri, 30 yıllık terzi Yiğiter tarafından ücretsiz dikildi.

        Eşiyle mesleğini Uzun Sokak'taki dükkanında sürdüren Yiğiter, AA muhabirine, Trabzon'a başarı getiren öğrencilere böyle bir hediye ile teşekkür etmek istediğini söyledi.

        Kendisine yaptıracakları işlem için fiyat soran öğrencilerin başarılarını öğrendiğini anlatan Yiğiter, "TEKNOFEST'te üretim yapmalarıyla gurur duydum. Ben de onlara bir jest olarak 150 parça ürünlerinin işlemlerini ücretsiz yaptım. 'Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun' diye onlara böyle bir jest yaptım. Başarılar diliyorum." dedi.

        Gençler için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirten Yiğiter, "Yeter ki onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da dalgalandırsınlar. Ben onlar için gece gündüz çalışırım hiç problem değil." diye konuştu.

        Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Halil Bahadır Dikici, kendilerine destek olan Yiğiter'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor ile Beşiktaş 106'ncı randevuda
        Trabzonspor ile Beşiktaş 106'ncı randevuda
        Trabzonspor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak
        Trabzonspor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak
        Yaylaya çıktılar, kitaba sarıldılar; 'mavi yıldız'lar arasında ders
        Yaylaya çıktılar, kitaba sarıldılar; 'mavi yıldız'lar arasında ders
        Trabzon'da TÜBİTAK'ın desteklediği projenin tanıtımı yapıldı
        Trabzon'da TÜBİTAK'ın desteklediği projenin tanıtımı yapıldı
        Trabzon'da "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzon'da "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları devam etti