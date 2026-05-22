Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazandı

        Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazandı

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 10. kez kupayı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 22:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazandı

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 10. kez kupayı kazandı.

        Son 2 yılda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon TÜMOSAN Konyaspor karşısında bu kez mutlu sona ulaştı.

        Karadeniz ekibi, 18 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.




        - 5 sezonluk hasreti dindirdi

        En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.

        Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

        İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.




        - Fatih Tekke ile ikinci finalde kupa başarısı

        Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kupa mücadelesinde başarıya ulaştı.

        Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti.

        Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.




        - Doğan dönemindeki ilk kupa

        Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynarken ilk kupasını elde etti.

        Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığında ilk kupa sevincini yaşadı.




        - Konyaspor ile ilk final

        Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez karşılaştığı finalde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı ise ev sahibi takım 2-1 kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip...
        Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip...
        Trabzon'da Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel peynir lezzetleri sunuldu
        Trabzon'da Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel peynir lezzetleri sunuldu
        Of'tan kısa kısa
        Of'tan kısa kısa
        Şeflerden Karadeniz'in yöresel peynirleriyle özel ve geleneksel tarifler
        Şeflerden Karadeniz'in yöresel peynirleriyle özel ve geleneksel tarifler
        Trabzon'da el sanatları sergisi açıldı
        Trabzon'da el sanatları sergisi açıldı
        Trabzon'da "Hayrat 1. Çay Hasadı Festivali" düzenlendi
        Trabzon'da "Hayrat 1. Çay Hasadı Festivali" düzenlendi