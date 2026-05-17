Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor, 19 Yaş Altı PAF Ligi'nde şampiyon oldu

        Trabzonspor, 19 Yaş Altı PAF Ligi'nde şampiyon oldu

        19 Yaş Altı PAF Ligi'nde en yakın rakibi Göztepe'nin dün Samsunspor'a 2-1 yenilmesiyle şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ligin son maçında konuk ettiği Nature Dünyası Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu sonuçla üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 16:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, 19 Yaş Altı PAF Ligi'nde şampiyon oldu

        19 Yaş Altı PAF Ligi'nde en yakın rakibi Göztepe'nin dün Samsunspor'a 2-1 yenilmesiyle şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ligin son maçında konuk ettiği Nature Dünyası Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu sonuçla üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

        Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor'un golleri 3. ve 27. dakikada Emir Arslan, 44. dakikada Arda Öztürk ile 70. dakikada Ömer Talha Uzun attı.


        Nature Dünyası Gençlerbirliği'nin golünü ise 14. dakikada Mamoudou Cisse kaydetti.

        Karadeniz ekibi bu sonuçla ligi 69 puanla bitirerek üst üste üçüncü şampiyonluğu elde etti.

        Teknik direktör Eyüp Saka, maçın ardından yaptığı açıklamada, değişim içinde olan bir kadroyla sezona başlamanın kendilerini zorlamasına rağmen oyuncuların gelişimine inandıklarını söyledi.


        Ortaya koydukları mücadeleden dolayı futbolcularını tebrik eden Saka, "Büyük bir mücadele gösterdiler, bir karakter ortaya koydular. Bu karakter ve mücadelenin sonunda bulunduğumuz nokta bizi mutlu ediyor. Onlar adına mutluyum, kulübümüz adına mutluyum. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Trabzonspor olarak öncelikli hedeflerinin değerli ve nitelikli oyuncular kazanabilmek olduğunu aktaran Saka, "Trabzonspor Kulübü Akademisi olarak iyi oyuncular, elit oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu manada yarışmanın içerisinde olmak, yarışılabilir bir ortamda fark oluşturmak bizim için önemli. Çocuklar da buna doğru cevap veriyor." diye konuştu.

        Bordo-mavili oyuncu Yakuphan Sarıalioğlu da zorlu bir sezon geçirdiklerini, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadıklarını söyledi.

        Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin zaman zaman genç oyunculara fırsat sunduğunu belirten Yakuphan, "Fatih hocamız zaman zaman bizi çağırıyor ve antrenman fırsatı sunuyor. Bu bizim gelişimimize olumlu anlamda çok katkı sağlıyor. Biz de bunun kıymetini bilmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Trabzonsporlu oyuncu Umut Beşli de doğup büyüdüğü şehirde ilk defa şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Hedefim ilk başta aileme, takımıma ve Trabzon'a hayırlı bir evlat olup A takıma çıkmak. Küçüklüğümden beri buralara gelmeyi çok istedim. Çok küçük yaşlardan bu yana oynuyorum. Hedefim inşallah daha büyük yerlere gelmek. Öncelikle Trabzonspor A takımına çıkıp orada kendimi göstermek, ardından Avrupa'ya gitmek istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Ömer Yıldız'ın Acı Günü
        Ömer Yıldız'ın Acı Günü
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
        Trabzon'da Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ne öğrenciler ilgi gösterdi
        Trabzon'da Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ne öğrenciler ilgi gösterdi
        Biyoloji öğretmeni, yöresel meyve türlerini çoğaltmak için 700 meyve fidanı...
        Biyoloji öğretmeni, yöresel meyve türlerini çoğaltmak için 700 meyve fidanı...
        Karadeniz'de büyüyor, dünyaya satılıyor Karadeniz'de Türk Somonu hasadı baş...
        Karadeniz'de büyüyor, dünyaya satılıyor Karadeniz'de Türk Somonu hasadı baş...
        Trabzon'un turizm potansiyeli Çinli acentalara tanıtılıyor
        Trabzon'un turizm potansiyeli Çinli acentalara tanıtılıyor