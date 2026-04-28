SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı.





En son ilk yarının son haftasında 22 Aralık 2025'te Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, ligde 126 gün sora dış sahada yenilgi yaşadı.





Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından ligde çıktığı 7 deplasman maçının 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Karadeniz ekibinin, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle yenilmezlik serisi sona erdi.









- Dış sahada 10 resmi maç sonra yenilgi





Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi bu yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 deplasman müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.



Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.



Bordo-mavililer, ligde Kocaelispor ve Gaziantep FK'yi 2-1, Samsunspor'u 3-0, Zecorner Kayserispor'u 3-1, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Hesap.com. Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor'u 6-1, RAMS Başakşehir'i ise 4-2 mağlup etti.



Trabzonspor, bu yıl 10 deplasman maçı sonrası yenilgiyle tanıştı.









- Deplasmanda 3 yenilgi



Trabzonspor, bu sezon deplasmanda yaptığı 16 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldı.



Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne 4-3, son olarak da TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 kaybetti.









- İç sahadan 1 puan fazla topladı



Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 33 puan elde etti.



Bordo-mavili takım, iç sahada ise 15 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi sonucunda 32 puan alarak dış sahadan 1 puan az topladı.

