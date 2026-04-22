Trabzonspor Başkanı Doğan, kombine satışları için taraftardan destek istedi:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 2026-2027 sezonu kombine bilet satışları için taraftardan destek istedi.



Doğan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, taraftarı yalnızca kombine almaya değil büyük yürüyüşün bir parçası olmaya davet etti.



Geride kalan süreçte hep birlikte çok önemli bir irade ortaya koyduklarını belirten Doğan, "Ezber bozduk. Emeğimizle mücadele verip, aklımızla hareket ettik. Dün toprağa ektiğimiz umutların, fedakarlığın ve mücadelenin karşılığını şimdi daha büyük hedeflerle alma vakti." ifadelerini kullandı.



Doğan, yeni sezon öncesinde yönetim olarak transfer çalışmalarına erkenden başladıklarını kaydederek, "Kadro planlamamızı bugünden yapıyor, Trabzonspor'u her kulvarda daha güçlü hale getirecek adımları kararlılıkla ve dikkatlice atıyoruz. Amacımız hem ligde hem Avrupa'da yarışan, mücadele eden, başarı kazanan Trabzonspor inşa etmektir." değerlendirmesinde bulundu.



Yolun yalnız yürünmeyeceğinin altını çizen Doğan, şunları kaydetti:



"Bu büyük hedeflere ulaşmak için camiamızın desteğine, taraftarımızın inancına ve özellikle de kulübümüze sağlayacağı maddi katkıya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Erkenden satışa sunduğumuz kombineler, yalnızca tribündeki yerinizi değil yeni sezonda kurulacak güçlü kadroya vereceğiniz desteği de ifade edecektir. Avrupa'da armamızı gururla temsil ederken, ligde zirve mücadelesi verirken, arkamızda yine o sarsılmaz gücü görmek, hissetmek istiyoruz. Çünkü bu kulübün en büyük sermayesi inananlarıdır. Bu kulübün en büyük gücü, hangi şart olursa olsun vazgeçmeyen taraftarıdır. Şimdi bir kez daha omuz omuza verme zamanıdır. Hocamızla, oyuncularımızla, yönetimimizle ve büyük taraftarımızla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Gelin, yeni sezonun hikayesini hep birlikte yazalım. Bu yol, Trabzonspor'un yoludur."









- Kombine bilet fiyatları



Açıklamada, kombine bilet satışlarının 24 Nisan Cuma günü saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.



İlk 5 gün, 2025-2026 sezonu kombine sahibi taraftarların öncelik hakkı olacağı ve öncelikli satışın 28 Nisan Salı saat 18.00'de sona ereceği aktarılan açıklamada, genel satışın ise 29 Nisan Çarşamba saat 13.00'te başlayacağı kaydedildi.



Açıklamada, kombinelerin VIP Platinum B Blok 275 bin, VIP Platinum A-C Blok 225 bin, VIP Gold 175 bin, VIP Silver 125 bin, Batı Alt/Üst Tribün 40 bin, Doğu Alt/Üst Tribün 35 bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 30 bin, Güney/Kuzey Kale Arkası 15 bin lira olacağı aktarıldı.



UEFA, Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüplerin stadyumlarında belirli tribün ve koltukları, organizasyon süreçleri kapsamında kendi kullanımına ve sponsorlarına tahsis edebileceği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda, UEFA tarafından tahsis edilmesi planlanan koltuklar arasında kulübümüzce kombine satışı gerçekleştirilmiş yerlerin bulunması halinde, taraftarlarımıza UEFA organizasyonlarını kapsayacak şekilde aynı kategoriden alternatif koltuk tahsisi yapılacaktır. UEFA müsabakaları dışındaki diğer müsabakalarda seçmiş olduğu koltuğu kullanabileceklerdir." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, önceki sezon kombine kart sahiplerine, Trabzonspor logolu kredi kart sahiplerine ve kulübe aidat borcu bulunmayan ve üyeliği aktif üyelerine yüzde 10, Black Card sahiplerine yüzde 15 indirim, uygulanacağı kaydedildi.



Divan Kurulu ve tüm kurul üyelerine VIP Platinum Tribünü hariç tüm tribünlerde ve kadın taraftarlara yüzde 25 indirim yapılacağı belirtilerek, kombine almak isteyen taraftarın Passolig kart vizesinin 01.06.2027 tarihine kadar uzatılmış olması gerektiği vurgulandı.

