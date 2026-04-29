        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan pes etmeme vurgusu:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un mayasında pes etmenin bulunmadığını, camianın en zorlu dönemlerde dahi ayağa kalkmayı başardığını ve küllerinden doğmayı bildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan yazısında, Trabzonspor'un varoluşunun bir ihtiyaçtan öte güçlü bir başkaldırının eseri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "İstanbul merkezli düzene karşı Anadolu'nun sesi, emeğin ve sarsılmaz inancın sahadaki temsili olarak sahneye çıktı. Bu kulüp kupalardan evvel sapasağlam bir karakter inşa etti ve başarıdan evvel tavizsiz bir duruş sergiledi. Trabzonspor'un ruhu teslimiyeti elinin tersiyle iten, mücadeleyi kutsal sayan ve zorluğu kabullenmek yerine ona meydan okuyan bir anlayışla yoğrulmuştur. Bordo-mavili forma alelade bir kumaş parçasının çok ötesinde anlamlar barındırır. O forma alın terinin, inancın, inadın ve haysiyetin simgesidir. Sahaya adım atan her oyuncu aslında koca bir şehrin geçmişini ve koca bir camianın direncini omuzlarında taşımaktadır."

        Trabzonspor'un, başkalarının kurguladığı hikayelerde yardımcı rolü üstlenmeyi asla kabul etmediğini, kendi kaderini kendi kalemiyle nakşettiğini vurgulayan Doğan, "Bu kulüp mevcut sistemin içinde sıradan bir parça olmak amacıyla varlık göstermenin aksine, sistemi zorlamak ve ona yön vermek üzere sahneye çıkmıştır. Kuruluş felsefemizin özü budur. Boyun eğmek yerine cenk etmek, kabullenmek yerine değiştirmek. Bordo-mavi çizginin temeli işte bu sarsılmaz karakterdir." ifadelerini kullandı.

        Bordo-mavili taraftarlara seslenen Doğan, şunları kaydetti:

        "Merhum başkanımız Özkan Sümer'in ifadesi kimliğimizi en berrak haliyle özetlemektedir, 'Trabzonspor büyüklerle sevişerek değil, savaşarak büyük olmuştur.' Dolayısıyla Trabzonspor'un büyüklüğü başkalarıyla kıyaslanamaz. Biz kendi ışığımızı kendimiz yakarız. Biz bize yeteriz. Bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor taviz vermeden aynı çizgide yürümeye devam ediyor. Zaman akıp gider, kadrolar yenilenir, şartlar başkalaşır fakat bu kulübün duruşu hep baki kalır. Trabzonspor'a sınır çizmeye yeltenmek yahut onu kalıplara hapsetmeye çalışmak boş bir gayrettir."

        "Bu büyük camia hiçbir kalıba sığmaz." ifadesini kullanan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Trabzonspor'a istikamet tayin etmek hiç kimsenin haddi olamaz. Bu kulüp gerektiğinde yön belirleyen, gerektiğinde yeni yollar açan bir iradenin temsilcisidir. Geçmişte böyleydi gelecekte de böyle kalacaktır. Yolumuz çetin, engeller devasa görünebilir. Lakin Trabzonspor'un mayasında pes etmek bulunmaz. Bu camia en zorlu dönemlerde dahi ayağa kalkmayı başarmış ve küllerinden doğmayı bilmiştir. Taraftarıyla, şehriyle, sarsılmaz inancıyla her defasında 'yeniden' diyerek yoluna devam etmiştir. Bugün ve yarın değişmeyecek olan asıl gerçek şudur, Trabzonspor kimseye minnet etmez. Gücünü dışarıdan devşirmek yerine bizzat kendi özünden alır. Bu yüzden kenetlendiğimizde aşamayacağımız hiçbir barikat, geçemeyeceğimiz hiçbir engel bulunmaz. Zira Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        DMD hastası Berkay ve Eren kardeşlere Futsal Turnuvası ile umut oldular
        DMD hastası Berkay ve Eren kardeşlere Futsal Turnuvası ile umut oldular
        Ertuğrul Doğan: Kendi ışığımızı kendimiz yakarız
        Ertuğrul Doğan: Kendi ışığımızı kendimiz yakarız
        Of'ta ortaokul öğrencileri tohum üretim sürecini gözlemledi
        Of'ta ortaokul öğrencileri tohum üretim sürecini gözlemledi
        Trabzon'da düzenlenecek "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Ma...
        Trabzon'da düzenlenecek "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Ma...
        Trabzon'da "Gökyüzü Seni Çağırıyor" söyleşisi düzenlendi
        Trabzon'da "Gökyüzü Seni Çağırıyor" söyleşisi düzenlendi
        Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor hiçbir kalıba sığmaz"
        Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor hiçbir kalıba sığmaz"