Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaptı.



Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

