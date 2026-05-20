Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı

        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı

        Trabzonspor Kulübü, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda opsiyon hakkını kullandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 18:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı

        Trabzonspor Kulübü, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda opsiyon hakkını kullandığını duyurdu.


        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre, Beşiktaş AŞ'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 taksit halinde 8 milyon 500 bin avro tutarında ödeme yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

        Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada ise Ernest Muçi'ye kulübe verdiği katkı için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı
        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı
        Bakan Uraloğlu'na Karadeniz Teknik Üniversitesince fahri doktora ünvanı ver...
        Bakan Uraloğlu'na Karadeniz Teknik Üniversitesince fahri doktora ünvanı ver...
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Havalimanı projesinde yakın zamanda temeli atıyoruz...
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Havalimanı projesinde yakın zamanda temeli atıyoruz...
        Trabzon'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi unutulmad...
        Trabzon'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi unutulmad...
        Of'ta dikiş nakış kursu sergisi açıldı
        Of'ta dikiş nakış kursu sergisi açıldı
        Trabzon'da yaylalara göçü temsil eden "Mayıs 7'si Festivali" yapıldı
        Trabzon'da yaylalara göçü temsil eden "Mayıs 7'si Festivali" yapıldı