Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı. Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

