        Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok iyi geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitişin olduğunu, ama rotasyon yapma zorunluluklarının da bulunduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 23:30 Güncelleme:
        Tekke, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Çok iyi geçen bir sezondan sonra üzücü bir bitiş oldu. Ama rotasyon yapmak zorunluluğumuz vardı. Paul'ü bu yıl gol kralı olduğu için de tebrik ederim. Bir fazlayla tek başına kalmasını sağlamak istedik. O da çok arzu etti, biz de arzu ettik ama olmadı." dedi.

        İlk yarıda Gençlerbirliği'nin konumundan dolayı çok gerginliğinin bulunduğunu anlatan Tekke, şöyle devam etti:

        "Aslında iyi de başladık oyuna. Ofsaytla kesilen bir pozisyon var. Sonrasında yaptığımız basit basit hiç benim kabul etmeyeceğim tarz hatalar. Tabii motivasyondan kaynaklı olabilir bu. Neticesinde kötü bir mağlubiyet. Gençlerin daha az oynayanların süre aldığı bir karşılaşma oldu ki öyle olması lazım. Çünkü cuma günü bizim için bu iyi geçen senenin final niteliğinde taçlandırabileceğimiz zor bir karşılaşma var. Cuma günü güzel geçen bir senin sonunda kupayı alıp müzemize getirerek taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz."

        Tekke, Antalyaspor'un ligden düştüğü ve Trabzonspor'un cuma günü Konyaspor ile Türkiye Kupası finalinin Antalya'da oynayacak olmasına ilişkin bir soruya, "Federasyonun kararı Antalya'da oynamak. Orada oynamak zorundayız. Bizim için neresi olduğu çok önemli değil. Saha iyi olsun. Bizim bu sene son maçımız var çok değerli bir maçımız. Tek isteğimiz ve arzumuz neresi olduğu çok önemli değil kupayı alıp şehrimize getirmek." şeklinde konuştu.

        Bordo-mavili takımın teknik direktörü, eksik oyuncularına ilişkin ise "Yarın büyük ihtimalle Savic katılabilir, Mustafa dönecek. Folcarelli katılacak gibi görünüyor. Muçi dönüyor, Zubkov dönecek. Kupa maçında en güçlü en iyi kadroyu değerlendirmek önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
