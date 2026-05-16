Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı. Antrenmanda, sakatlıktan dönen Edin Visca, Taha Emre İnce ve Boran Başkan yer alırken, tedavileri süren Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu çalışmaya katılmadı. Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.