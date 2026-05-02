        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

        Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son saniyede gol yedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 23:33 Güncelleme:
        Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a oyun anlamında Göztepe'nin iyi yüzünü yansıtmaya geldiklerini belirterek, "Göztepe kesinlikle takım olarak hiç kimseden çekinmeyen, her zaman o yüksek hırslı oyununu oynamaya çalışan bir takım. Bunu da aslında maç içerisinde yapmaya çalıştık. Özellikle ilk yarıda bunu çok daha iyi yaptık, orada golü bulduk. Ardından 2-3 tane önemli fırsat var. Maalesef burada ikinci golü bulamadık." dedi.

        Skorda önde oldukları bölümde yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Stoilov, "Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol. Trabzon tabii ki iyi bir takım. Şu anda üzgünüm ama aynı zamanda da üzgün değilim. Çünkü geçekten takımım burada Göztepe'nin güçlü ve iyi yüzünü sahaya yansıttı. Biz hayalimizin peşinden yürümeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
