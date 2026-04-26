Trabzonspor ile Konyaspor 50. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 58 gol gördü.









- Konya'da en çok beraberlik



Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı.



Söz konusu 24 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 6 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.









- Trabzonspor, son 5 deplasman maçında tek galibiyet aldı



Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçının sadece 1'ini kazandı.



Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 2 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.



İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.



2023-2024 sezonunda oynanan müsabaka bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken geçen sezon da ev sahibi takım sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.



İki takım arasında Trabzon'da oynanan sezonun ilk maçını Trabzonspor 3-1 kazandı.

