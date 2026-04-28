        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, 5 yılın en başarılı performansını bu sezon sergiledi

        ENES SANSAR - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, 2021-2022 sezonundan itibaren en başarılı performansını bu sezon sergiliyor.

        Giriş: 28.04.2026 - 11:11
        Bordo-mavililer, ligin bitimine 4 hafta kala 64 puanla üçüncü sırada yer alırken, 67 puanlı Galatasaray ikinci, 71 puanlı Fenerbahçe ise birinci sırada bulunuyor.

        Karadeniz ekibi, ligi geçen sezon 5'inci, 2023-2024 sezonunda 11'inci, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ise 8'inci sırada bitirdi.

        Natalia Oleszkiewicz ve Donjeta Halilaj gibi oyuncularıyla gol yollarında etkili olan Trabzonspor'un, 26 maçtaki gol ortalaması ise 2,7 oldu.

        Ligin 26. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavililer, 27. haftada Fatih Vatanspor'u konuk edecek.

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, AA muhabirine, bu sezon son 5 senenin en iyi performansını sergilediklerini söyledi.

        Özellikle iç sahada hata yapmadıklarını belirten Özgüvenç, "Allah'a çok şükür kendi sahamızda bu yıl hiç mağlubiyet yaşamadık. Bu yılı böyle kapatmak istiyoruz. Artık hedefimiz ikincilik, en kötü üçüncülük diye bakıyoruz." dedi.




        - "Son 5 yılın en yüksek puanını topladık"

        Ligin bitimine 4 hafta kala son 5 sezonun en iyi puanını topladıklarının altını çizen Özgüvenç, şunları kaydetti:

        "Son 5 yılın en yüksek puanını topladık ve en çok gol attığımız sezon bu sezon. Sıralamada da en başarılı olduğumuz yıl bu yıl. Önceki sezonları daha alt sıralarda bitiren Trabzonspor, şu an üçüncü sırada ve ikinciliği kovalıyor. Hatta 1-2 maç istediğimiz gibi ilerleseydi şu an şampiyonluk yarışında devam ediyorduk."




        - "Önümüzdeki yıl ikincilik başarısızlık olur"

        Trabzonspor Kulübü yönetiminin kadın futbol takımıyla çok iyi ilgilendiğini vurgulayan Özgüvenç, çok genç bir kadroya sahip olduklarını, ligi bilen tecrübeli birkaç oyuncuya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

        Trabzonspor'un her kulvarda şampiyonluk için mücadele etmesi gerektiğini anlatan Özgüvenç, "Bir dahaki sene sadece şampiyonluk için takım kuracağız. Trabzonspor önümüzdeki yıl kesinlikle şampiyonluk için takım kuracak. Yönetimin de kesin talimatıdır bu. Önümüzdeki yıl ikincilik başarısızlık olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

