Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a giden kafilede, şu futbolcular yer alıyor:

        Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

        Kafilede kart cezalısı Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç ile sakatlıkları devam eden Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu yer almadı.

        Trabzonspor'un Beşiktaş ile Tüpraş Stadı'nda yarın oynayacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor'a İBB'den 'Kartal' darbesi
        Trabzonspor'a İBB'den 'Kartal' darbesi
        Bakan Bak, Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışında konuştu:
        Bakan Bak, Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışında konuştu:
        Bakan Bak: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde bu zamana kadar ya...
        Bakan Bak: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde bu zamana kadar ya...
        Of'ta lise öğrencileri trafik uygulamasına katıldı
        Of'ta lise öğrencileri trafik uygulamasına katıldı
        Türkiye Kupası'nı hedefleyen Trabzonspor, Beşiktaş maçında da kayıp vermek...
        Türkiye Kupası'nı hedefleyen Trabzonspor, Beşiktaş maçında da kayıp vermek...