Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi:

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'un Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi.



Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor tarihine bir kez daha altın harflerle yazılan büyük bir gururu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.



"Cumhuriyetimizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuz, 10. Türkiye Kupası zaferiyle yalnızca bir kupa daha kazanmadı, inancın, sabrın, emeğin ve vazgeçmeyen bir camianın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi." ifadelerini kullanan Doğan, kazandıkları kupanın kilometrelerce yol gidenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yağmurda, soğukta, sıcakta armasının peşinden yürüyenlerin kupası olduğunu vurguladı.



Doğan, Trabzonspor taraftarına bu sezon bir kupa hediye etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Bugün bu kupanın üzerinde hepinizin alın teri, sabrı ve duası vardır. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik direktörümüz Fatih Tekke'ye, sahada son ana kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve bu yolda omuz omuza yürüdüğüm değerli yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sürdürülebilir ekonomik bir model içerisinde Trabzonspor'u çalıştırdıklarını ​​​​​​​aktaran Doğan, şunları kaydetti:



"Fatih Tekke hocamızla birlikte, kulübümüzün ruhuna yakışan istikrarlı bir sportif yapılanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün kazandığımız 10. Türkiye Kupası'nın, önümüzdeki yıllarda kazanacağımız nice kupaların habercisi olmasını diliyorum. Artık önümüzde yeni hedefler, yeni hayaller ve yeni bir yolculuk var. Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan bir hikaye yazmak, bu armayı yeniden Avrupa'nın güçlü sahnelerine taşımak istiyoruz. Bunu da yine hep birlikte başaracağız. Büyük Trabzonspor taraftarına sözümüzdür, bu daha başlangıç. Bu arma için yürümeye, mücadele etmeye, daha büyük zaferler için çalışmaya devam edeceğiz."



