        Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasman başarısını sürdürmek istiyor

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor, deplasman yenilmezliğini sürdürerek turu geçmek için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Ligde RAMS Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında yediği gol ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.

        Bordo-mavili takım, 23 Nisan Perşembe günü Samsunspor karşısında dış sahadaki başarısını sürdürerek kupa yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.




        - Son 9 deplasmanda bileği bükülmedi

        Trabzonspor, bu yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

        Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

        Bordo-mavililer, ligde Kocaelispor ve Gaziantep FK'yı 2-1, Samsunspor'u 3-0, Zecorner Kayserispor'u 3-1, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Hesap.com. Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor'u 6-1, RAMS Başakşehir'i ise 4-2 mağlup etti.




        - İç sahadan 1 puan daha fazla topladı

        Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 33 puan elde etti.

        Bordo-mavili takım, iç sahada ise 15 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 32 puan elde ederek dış sahadan 1 puan daha az topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!

