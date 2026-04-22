Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Samsunspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanın ardından bordo-mavili kafile otobüsle Samsun'a hareket etti. Trabzonspor'da tedavilerine devam edilen Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ile genç oyuncular Taha Emre İnce ve Boran Başkan kafilede yer almadı.

