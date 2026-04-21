Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 23 Nisan Perşembe günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.