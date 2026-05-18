Trabzonspor, son 4 sezon içindeki en iyi sezonunu yaşadı

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 4 sezon içinde en fazla puan aldığı sezonu geride bıraktı.



Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 81 puan elde eden bordo-mavililer, söz konusu dönemin ardından en fazla puan aldığı sezonu yaşadı.





Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyetle 57, 2023-2024'te 38 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyetle 67, 2024-2025'te 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle 51 puan elde etti.



Trabzonspor, bu sezon ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 69 puanla son 4 sezon içindeki en fazla puanı topladı.











- Deplasmanda iç sahadan fazla puan topladı



Trabzonspor, bu sezon deplasmanda iç sahadan fazla puan toplama başarısı gösterdi.



Bordo-mavililer, dış sahada 17 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan elde ederken ligde de deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.





Karadeniz ekibi, iç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 33 puan toplayarak deplasman başarısının gerisinde kaldı.











- Büyük maçlarda galibiyet hasretine son verdi





Trabzonspor, bu sezon büyük maçlardaki galibiyet hasretine son verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan, Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, konuk ettiği Beşiktaş ile sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, ikinci yarıda ise sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederken kötü gidişatını Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup ederek durdurdu.



Sarı-kırmızılı takım karşısında büyük maçlardaki 930 günlük galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, daha sonra İstanbul'da Beşiktaş'ı da 2-1 yenmeyi başardı.











- Şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı





Trabzonspor, sezonu şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamladı.



Ligde uzun süre şampiyonluk yarışında kalan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada sezonu bitirdi.



Ligin 28. haftasında 67 puanlı lider Galatasaray'ı mağlup ederek aradaki puan farkını 4'e indiren, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonraki 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak düşüşle sezonu tamamladı.











- Fatih Tekke ile 2 puan ortalaması



Trabzonspor, sezonun tamamını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçirdi.



Bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde 34 karşılaşmada topladığı 69 puanla 2,02 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.











- Gözünü Türkiye Kupası'na dikti



Ligi 3. sırada bitiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi.



Bordo-mavililer, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da TÜMOSAN Konyaspor karşısında Türkiye Kupası'nı elde etmeye çalışacak.



