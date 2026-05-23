Trabzonspor taraftarları kupa şampiyonu takımlarını coşkuyla karşıladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'un taraftarları, bordo-mavili takımı havalimanında coşkuyla karşıladı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Trabzon'daki taraftarlar, havalimanına giderek takımın gelmesini bekledi. Burada meşaleler yakıp takımlarının marşını söyleyen taraftarlar, Mustafa Eskihellaç'ın getirdiği şampiyonluk kupasını kaldırıp tezahüratlarda bulundu. Takım otobüsüne binen oyuncular, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.