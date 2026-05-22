Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip etti

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi. Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan dev ekranın önünde bir araya geldi. Maçı beklerken tezahüratlar eşliğinde eğlenen taraftarların bazıları, yüzlerini bordo-maviye boyadı. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmayı dev ekrandan ilgiyle takip etti. Taraftarların pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.