Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.



Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek.



Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.



Trabzonspor, kendi tesislerinde bugün yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da uçakla başkente gidecek.

