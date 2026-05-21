        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için Antalya'ya gitti

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için özel uçakla Antalya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya giden kafilede sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov yer almadı.

        Bordo-mavililerin kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

        Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, ⁠Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

