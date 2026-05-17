Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçti

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de son hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Paul Onuachu, 22 gol kaydederek RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.



Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi.



Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirerek kulüp tarihinde 6. gol krallığı başarısı gösteren isim oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti.



Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı futbolcu da oldu.









- Son golü Galatasaray'a



Trabzonspor'un golcüsü, bordo-mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı ilk golün ardından gol kaydedemedi.



Nijeryalı oyuncu, 28 hafta sonunda 22 gol atarken son 6 maçta suskun kalmasına karşın gol krallığı ünvanını elde etmeyi başardı.









- Gollerin yüzde 36'sına imza attı



Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 36'sına imza attı.



Ligde 34 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti.



Karadeniz ekibi, ​​​​​​​ Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.



Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 66'sını elde etti.









- Onuachu'nun golleri



Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ile 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.



Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.



Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında 1, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 2 gol attı.



Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.



Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında 2 gol, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da bir gol attı.



Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada birer kez, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında sahadan 3-1 üstün ayrıldığı maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.



Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 28. haftada takımının 2-1 galip geldiği Galatasaray maçında ilk golü atan isim oldu.

