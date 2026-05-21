        Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni

        Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupada finale yükselme başarısı gösterdi.

        Giriş: 21.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Kupada ilk olarak 4. turda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u konuk eden bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak gruplara kaldı.

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maçta sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra İstanbulspor'u deplasmanda 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0, İstanbul'da da RAMS Başakşehir'i 4-2'lik sonuçla mağlup etti.

        Grubu 12 puanla lider Galatasaray'ın ardından 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı.

        Samsunspor'u normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren karşılaşmada penaltı atışlarıyla 3-1 eleyen bordo-mavililer, yarı finalde de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.




        - 17 gol attı, 5 gol yedi

        Trabzonspor, kupada oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırarak maç başına 2,42 gol ortalamasını yakaladı.

        Bordo-mavililer, kalesinde ise sadece 5 gol görerek rakiplerine fazla skor üretme şansı vermedi.




        - Kupanın golcüsü Muçi

        Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu Muçi oldu. Arnavut oyuncu 4 gol ile takımına kupada en çok skor katkısı yapan isim olurken ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danylo Sikan da 3 gol ile bu oyuncuyu takip etti.

        Muçi, Trabzonpor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda galip geldiği İstanbulspor maçında 2, Fethiyespor maçında 1 gol attı.

        Arnavut oyuncu, Gençlerbirliği maçında attığı gol ile kupada gol sayısını 4'e yükselterek takımını finale taşıdı. Muçi, ayrıca Samsunspor ile oynanan ve penaltı atışlarına giden karşılaşmada da kullandığı son atışı gole çevirerek turu getiren isim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Doğumlar dip yaptı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        'Palyaço'lu gönderme
        "Sizi bekliyoruz"
        Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşa...
        Kıyı balıkçıları hava sıcaklığının artmasını bekliyor Eriyen kar sularının...
        Yunanistan'ın Pontus iddialarına ilişkin açıklamasına Trabzon'dan tepki Pro...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da eğitime destek gecesinde konuştu:
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
