Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına 31 hafta sonunda önemli skor desteği verirken gollerin büyük bölümünü dış sahada kaydetti.



Bordo-mavili kulübün sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.



Brezilyalı forvet, forma giydiği 30 lig maçında 2 bin 51 dakika sahada kalırken 13 gol atmayı başardı. Gollerinin 10'unu deplasmanda kaydeden Augusto, 3 golü ise Papara Park'ta rakip filelere gönderdi.



Augusto, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa yarı finalinde birer deplasman golü daha kaydetti.



Bordo-mavili futbolcu, böylelikle 15 resmi golünün 12'sini dış sahada attı.











- Deplasman golleri



Felipe Augusto, Trabzonspor'un ligde deplasmanda yaptığı Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.





Augusto, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile İstanbul'da, TFF Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray ile Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda birer gol attı.











- Gol attığı maçlarda 28 puan



Trabzonspor, Felipe Augusto'nun gol attığı ligdeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.



Ligde 65 puanı bulunun Karadeniz ekibi, Augusto'nun gol attığı karşılaşmalarda hanesine 28 puan yazdırmayı başardı.



