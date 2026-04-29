        Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto

        Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına 31 hafta sonunda önemli skor desteği verirken gollerin büyük bölümünü dış sahada kaydetti.

        Giriş: 29.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına 31 hafta sonunda önemli skor desteği verirken gollerin büyük bölümünü dış sahada kaydetti.

        Bordo-mavili kulübün sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

        Brezilyalı forvet, forma giydiği 30 lig maçında 2 bin 51 dakika sahada kalırken 13 gol atmayı başardı. Gollerinin 10'unu deplasmanda kaydeden Augusto, 3 golü ise Papara Park'ta rakip filelere gönderdi.

        Augusto, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa yarı finalinde birer deplasman golü daha kaydetti.

        Bordo-mavili futbolcu, böylelikle 15 resmi golünün 12'sini dış sahada attı.





        - Deplasman golleri

        Felipe Augusto, Trabzonspor'un ligde deplasmanda yaptığı Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.


        Augusto, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile İstanbul'da, TFF Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray ile Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda birer gol attı.





        - Gol attığı maçlarda 28 puan

        Trabzonspor, Felipe Augusto'nun gol attığı ligdeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

        Ligde 65 puanı bulunun Karadeniz ekibi, Augusto'nun gol attığı karşılaşmalarda hanesine 28 puan yazdırmayı başardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai'nin hayalleri büyük:
        Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai'nin hayalleri büyük:
        Christ Inao Oulai: "Futbolcu olmasaydım matematikçi olurdum" Trabzonspor'un...
        Christ Inao Oulai: "Futbolcu olmasaydım matematikçi olurdum" Trabzonspor'un...
        Üniversitenin lojmanında ölü bulundu
        Üniversitenin lojmanında ölü bulundu
        Vakfıkebir'de çatı yangını korkuttu
        Vakfıkebir'de çatı yangını korkuttu
        Trabzon merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu; 21 gözaltı
        Trabzon merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu; 21 gözaltı
        Trabzon'da "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" konferansı düzenlendi
        Trabzon'da "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" konferansı düzenlendi