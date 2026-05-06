Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'un eski futbolcusu Alanzinho, öğrencilerle buluştu

        Trabzonspor'un eski futbolcusu Alanzinho, öğrencilerle buluştu

        Trabzonspor'da 2009-2014 yılları arasında forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Alanzinho, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 17:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un eski futbolcusu Alanzinho, öğrencilerle buluştu

        Trabzonspor'da 2009-2014 yılları arasında forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Alanzinho, öğrencilerle bir araya geldi.

        Alanzinho, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde gerçekleştirilen "Kariyer Günleri" etkinliğinde soruları yanıtladı.

        Futbol hayatına başlangıcından bahseden Alanzinho, 9 yaşında Brezilya'nın Flamengo takımında forma giydiğini söyledi.

        Bir öğrencinin 'Unutamadığın gol hangisiydi?' sorusunu yanıtlayan Alanzinho, "Birçok kişi Galatasaray'a attığım golü söylüyor. Birçok kişi Gençlerbirliği'ne attığım golü söylüyor veya Manisa'ya attığım golü söylüyor. Benim için en önemli, en güzel gol Galatasaray'a attığım gol. Çünkü benim ilk derbi golümdü ve çok güzel bir goldü." diye konuştu.

        Alanzinho, Fenerbahçe ile oynadıkları bir maçın kendisi için çok önemli olduğuna değinerek, "Fenerbahçe'de idolüm olan Alex oynuyordu. Alex'e karşı oynadığım için benim için çok özel bir maçtı. Fenerbahçe çok iyi bir takımdı ama bizim de çok iyi bir takımımız vardı. Maçı kazandıktan sonra inanılmaz bir mutluluk yaşadık. Özellikle şehre geldiğimizde insanların dışarıda olduğunu görmek benim için unutulmaz bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor taraftarının enerjisinin çok farklı olduğunu vurgulayan Alanzinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çok ateşli ve çok güzel taraftarı var. Hiçbir zaman unutamayacağım anılar yaşadım taraftarla alakalı. Hatta Brezilya'ya gittiğimde her zaman, her yerde Trabzonspor taraftarını anlatıyorum. Brezilya'da herkes bana Trabzon'u ve Trabzonspor taraftarını soruyor. Gerçekten çok ateşli bir taraftar, çok sadık bir taraftar."

        Trabzonspor'un mevcut kadrosunu değerlendiren Alanzinho, "Şu anda Trabzonspor'un çok iyi ve çok kaliteli bir takımı var. Beğendiğim çok oyuncu var ama Brezilyalı olduğu için Felipe Agusto'yu biraz daha fazla beğeniyorum. Bence gelecek sene daha iyi olacak ve bizim dönemimizde olduğu gibi o da gelecek sezon Trabzonspor'da şampiyon olacak." dedi.

        Alanzinho, program sonunda öğrencilerin formalarını imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"

        Benzer Haberler

        Of'ta "Harezmi Eğitim Modeli" projeleri değerlendirildi
        Of'ta "Harezmi Eğitim Modeli" projeleri değerlendirildi
        Şalpazarı'nda çiftçilere Yerel Kalkınma Stratejisi programı tanıtıldı
        Şalpazarı'nda çiftçilere Yerel Kalkınma Stratejisi programı tanıtıldı
        Avrasya Üniversitesi'nde ilk ve acil yardım tatbikatı gerçekleştirildi
        Avrasya Üniversitesi'nde ilk ve acil yardım tatbikatı gerçekleştirildi
        İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati:
        İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati:
        İran'ın Trabzon Başkonsolosu Mohebati: "Dünya, İranlıların dimdik dayanması...
        İran'ın Trabzon Başkonsolosu Mohebati: "Dünya, İranlıların dimdik dayanması...
        İran Trabzon Başkonsolosu Mohebati: Türkiye'nin tüm telaşı bu savaşı bitirm...
        İran Trabzon Başkonsolosu Mohebati: Türkiye'nin tüm telaşı bu savaşı bitirm...