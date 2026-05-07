Trabzonspor'un eski futbolcusu Alanzinho'nun Türkiye Kupası dileği

        HATİCE DİLER - Trabzonspor'un Brezilyalı eski futbolcusu Alanzinho, bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasını diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Trabzonspor'un Süper Lig'de geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçı izledikten sonra kentte bazı ziyaretler gerçekleştiren Alanzinho, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Bordo-mavili takımda forma giydiği beş yıl boyunca unutulmaz çok an yaşadığını belirten Alanzinho, Trabzonspor taraftarının kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

        Trabzonspor'da forma giymenin kendisi için çok büyük bir onur olduğunu dile getiren Alanzinho, "Burada çok iyi zamanlarım geçti. Kötü zamanlarımız da oldu. Çok iyi zamanlarım geçtiği için yıllar sonra buradayım. Trabzonspor sürekli gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. Her sene şampiyonluk için yarışıyor, şampiyonluk için mücadele ediyor. Kupalar alıyor. Trabzonspor her zaman gelişen bir takım." ifadelerini kullandı.

        Brezilyalı eski futbolcu, bu sezonun Trabzonspor için çok zorlu geçtiğini vurgulayarak "Her hafta şampiyonluk yarışının içinde oldular. Kupada da yarı finaldeler. Umarım kupayı günün sonunda kazanan takım Trabzonspor olur." dedi.

        Alanzinho, Süper Lig'i yakından takip ettiğini dile getirerek, "Özellikle Trabzonspor'u takip ettiğim için Türkiye ligini de takip ediyorum. Sürekli gelişen ve dönüşen bir lig. Çok büyük transferler geliyor. Brezilyalı iyi oyuncular da geliyor. Avrupa'da sayılı liglerden biri." değerlendirmesinde bulundu.




        - "Trabzonspor için her şeyi yapmaya hazırım"

        Alanzinho, "Bordo-mavili takımın teknik kadrosunda yer almak gibi bir düşünceniz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Kendimi antrenörlüğe çok yakın görmüyorum. O yüzden böyle bir soruya tabii ki 'hayır' cevabını verebilirim fakat Trabzonspor için her şeyi yapmaya hazırım. Antrenörleri gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum ama antrenörlük konusuna kendimi yakın görmüyorum."

        Brezilya'da futbolla ilgili çalışmalar yaptığını aktaran Alanzinho, "Trabzonspor'a iyi oyuncular kazandırmak isterim. Trabzonspor için oyuncunun çok çok iyi olması lazım çünkü Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Belki ilerleyen zamanlarda daha iyi Alanzinholar getirme şansım olur." diye konuştu.

        Ailesiyle 5 gündür Trabzon'da olduğunu anlatan Alanzinho, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Taraftarı çok seviyorum. Bana olan ilgiden dolayı çok mutluyum. Ailem de çok seviyor. 'Bize her yer Trabzon.' sözü benim için çok önemli oldu. Şampiyonluk sevincini Brezilya'da bile izledik. Gerçekten çok mükemmel bir kutlamaydı. Trabzonspor taraftarı çok farklı, çok önemli. Özellikle benim için çok önemli ve bana olan sevgilerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

