Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri TTSO heyeti Çin'de düzenlenen fuara katıldı

        TTSO heyeti Çin'de düzenlenen fuara katıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirilen "SIAL China Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 14:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTSO heyeti Çin'de düzenlenen fuara katıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirilen "SIAL China Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı"na katıldı.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve beraberindeki heyetin kuruyemiş, yaş meyve-sebze, kurutulmuş meyveler, et ve deniz ürünleri ile yöresel Çin mutfağı ürünlerinin sergilendiği alanların yanı sıra gıda işleme teknolojileri ve gıda makineleri alanlarında faaliyet gösteren firmaların stantlarında incelemelerde bulundu.

        Fuarda, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural, Şanghay Ticaret Ataşesi Kadriye Yaprak Taşar, İstanbul Ticaret Odasınca kurulan "Milli Katılım" standında Trabzon heyetiyle bir araya gelerek fikir alışverişi yaptı.

        Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi-Şangay Alt Konseyi yetkilisi Jiang Guandi ile toplantı gerçekleştiren heyet, Çin ve Türk firmaları arasındaki iş görüşmelerinin organize edilmesine yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, fuarda dünyadaki yeni gelişmeleri görme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Fuar ziyareti ve temasların, Trabzon ve bölge firmalarının Çin pazarıyla bağlantılarının güçlendirilmesine, yeni ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kurban satış ve kesim alanları dezenfekte edildi
        Trabzon'da kurban satış ve kesim alanları dezenfekte edildi
        Büyükşehir'den kurban alanlarında hijyen seferberliği
        Büyükşehir'den kurban alanlarında hijyen seferberliği
        Trabzonspor'da Onuachu, Sörloth'u geride bıraktı
        Trabzonspor'da Onuachu, Sörloth'u geride bıraktı
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile kötü günlerden kupaya yürüdü
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile kötü günlerden kupaya yürüdü
        Üniversitelilerden otizmli çocuklara 'Oyunla Gelişim' katkısı
        Üniversitelilerden otizmli çocuklara 'Oyunla Gelişim' katkısı
        Çamburnu Tersanesi'nde kuru yük gemisi imalatına başlandı Tersanenin idari...
        Çamburnu Tersanesi'nde kuru yük gemisi imalatına başlandı Tersanenin idari...