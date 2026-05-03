Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Vatan Spor'u 2-0 yendi.
Giriş: 03.05.2026 - 16:28 Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Vatan Spor'u 2-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmanın 31. dakikasında Natalia Oleszkiewicz'ın golüyle bordo-mavili takım 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, maçın 40. dakikasında Natalia Oleszkiewicz'ın ikinci golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri