Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor sahasında Prolift Giresun Sanayispor'u 10-0 yendi. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan bordo-mavili takım 10-0'lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 6, 13, 62, 63 ve 88. dakikalarda Donjeta Halilaj, 39 ve 41. dakikalarda Azra Ardos, 60, 82 ve 83. dakikalarda Natalia Olekszkiewicz kaydetti.

