Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
26.04.2026 - 17:58
Salon:HayriGür
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi
Trabzonspor: Reed 17, Berk Demir 8, Yeboah 15, Taylor 11, Delgado 6, Girard 3, Tinkle 10, Hamm 6, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3
Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Can Korkmaz 4, Palmer 14, Gillespie 6, White 9, McCollum 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Petrucelli, Muhsin Yaşar 12
1. Periyot: 23-19
Devre: 41-32
3. Periyot: 61-46
TRABZON
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri