        Çemişgezek'te öğrenciler tarihi ve doğal güzellikleri gezdi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrenciler, tarihi ve doğal güzellikleri gezerek ilçeyi tanıma fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Onur Balcı'nın koordinesinde bir araya gelen öğrenciler, ilk olarak Tağar Köprüsü'nü ziyaret etti.

        Burada fotoğraf çekip vakit geçiren öğrenciler, daha sonra gruplar halinde rotalarını Mirnayi Kilisesi'ne çevirdi.

        Öğrenciler zaman zaman da ilçede yaşayan yaban keçilerini yakından görme fırsatı buldu.

        Onur Balcı, AA muhabirine, Çemişgezek'in tarihi mekanlarıyla öne çıktığını söyledi.

        İlçenin her mevsim güzel olduğunu ifade eden Balcı, "Çemişgezek ilçemizin tarihi Tağar Köprüsü'nü ziyaret ederek tarihi açıdan öğrencilerimize bilgiler aktardık ve daha sonra öğrencilerimizle trekking yürüyüşü gerçekleştirdik. Doğamızı geziyoruz ve sloganımız 'Spor yap, doğayı keşfet' şeklinde. Böylece gençlerimize güzel etkinlikler sunmaya çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

