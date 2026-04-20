        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Özdemir adliyeye sevk edildi

        Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Özdemir adliyeye sevk edildi

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Özdemir adliyeye sevk edildi

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir adliyeye sevk edildi.

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan Özdemir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

        Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti.

        Sağlık Bakanlığınca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği bildirilmişti.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018 ve 2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.

        - 10 zanlı tutuklanmıştı

        Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

        Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Arazi satışında sert düşüş
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Gülistan Doku soruşturmasında koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya...
        Tunceli'de okulların güvenliği için güvenlik önlemleri artırıldı
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi or...
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in ifadesine...
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi or...
        Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadeleri ortaya çıkt...