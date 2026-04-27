        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri GÜNCELLEME - Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 hastane görevlisi adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan 2 hastane görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen B.Y. ve Y.E, güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

        Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Y.E. hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, B.Y. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - 12 zanlı tutuklanmıştı

        Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

        Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

        Öte yandan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmış ve Erzurum'daki ifade işlemleri tamamlanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Goller peş peşe geldi!
        Goller peş peşe geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheliye adli kontrol kararı
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheliye adli kontrol kararı
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 hastane görevlisi, adliyey...
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 hastane görevlisi, adliyey...
        Gülistan Doku'nun şarkı söylediği anlar ortaya çıktı
        Gülistan Doku'nun şarkı söylediği anlar ortaya çıktı
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 hastane görevlisi, adliyey...
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 hastane görevlisi, adliyey...
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 hastane görevlisi adliyeye...
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 hastane görevlisi adliyeye...
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 hastane görevlisi, adliyey...
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 hastane görevlisi, adliyey...