Taşkın nedeniyle zarar gören Tunceli-Ovacık kara yolu onarılarak ulaşıma açıldı
Tunceli'de Munzur Çayı'nın taşması sonucu zarar gören ve ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu, ekiplerce onarılarak yeniden açıldı.
Kentte bir süre önce etkili olan sağanak, Munzur Çayı'nın taşmasına neden oldu.
Taşkının etkisiyle Tunceli-Ovacık kara yolunun Venk Köprüsü ve Laç Deresi mevkilerindeki bazı alanlarda derin çukurlar, çökmeler ve çatlaklar oluştu.
Kara yolunu ulaşıma kapatan ekipler, daha sonra bölgede iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlattı.
Ekipler, hasar gören alanları onararak yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.
