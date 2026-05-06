        Tunceli İl Özel İdaresinden Ovacık mezrasındaki asma köprüye ilişkin açıklama:

        Tunceli İl Özel İdaresinden Ovacık mezrasındaki asma köprüye ilişkin açıklama:

        Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Ovacık ilçesindeki Kazanç mezrasına ulaşım sağlayan asma köprünün Munzur Nehri'nin debisinde meydana gelen artış nedeniyle hasar aldığını ve güvenli kullanım açısından uygun olmadığını bildirdi.

        Giriş: 06.05.2026 - 20:28
        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Ovacık ilçesinin Yaylagünü köyü Kazanç mezrasında bulunan asma köprüye ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

        Bu durum üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde etkili olan yoğun yağışlar sonrası Munzur Nehri debisinde meydana gelen artış nedeniyle Yaylagünü köyü Kazanç mezrasına ulaşım sağlayan asma köprü hasar almış ve yaya geçişine kapatılmıştır. Ekiplerimizce yapılan teknik incelemeler sonucunda köprü ayaklarının yerinden oynadığı tespit edilmiş olup, mevcut yapının güvenli kullanım açısından uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu mezrada 6 hane bulunmakta olup vatandaşlarımızın ulaşımının sürdürülebilmesi amacıyla alternatif kara yolu bağlantısına yönelik etüt çalışmaları ivedilikle tamamlanmıştır."

        Açıklamada, mezraya Sarıtosun köyü-Yaylagünü köyü-Filizkert Güvenlik Kulesi istikametinden sağlanacak yeni güzergahın belirlendiği kaydedilerek, "Ayrıca söz konusu asma köprünün onarımına ilişkin yapım işi, İl Özel İdaremizin 2026 yılı yatırım programı kapsamında ihale edilmiş olup sözleşme süreci devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar ile güvenli olmadığı değerlendirilen yapılardan uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

