Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen planlı ve projeli çalışma kapsamında vatandaşları "faizsiz kredi" vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.



Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 100 milyon lira işlem hacmi bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "11 Mayıs'ta farklı illerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden suç organizasyonunda aktif rol aldığı belirlenen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi." bilgileri verildi.



Açıklamada, vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan, mobil bankacılık işlemleri yaptırmak isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları, hiçbir şifre ve onay kodunu üçüncü kişilerle paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.

