        Tunceli-Ovacık kara yolu Munzur Çayı'nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı

        Tunceli'de Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Giriş: 04.05.2026 - 13:27
        Kentte bir süredir etkili olan sağanak, Munzur Çayı’nın taşmasına neden oldu.

        Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun Laç Deresi ve Venk Köprüsü mevkileri su altında kaldı.

        Ekipler, araç trafiğine kapatılan kara yolunda çalışma başlattı.

        Öte yandan, Ovacık’taki Yaygünü köyü ile ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan asma köprü taşkından zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

