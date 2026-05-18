Tunceli'de aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Tunceli'de aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Tunceli'de aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucunda bir kişinin aracıyla kente uyuşturucu getirip satış yapacağını tespit etti.
Bunun üzerine aracı kent girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği "Ayar" ile yaptıkları aramalarda, kaputa ve bagaja gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirdi, sürücü A.B'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.