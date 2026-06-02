        Tunceli Haberleri Tunceli'de kurtların dağ keçisini avlama anı dronla görüntülendi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kurtların çengel boynuzlu dağ keçisini avlama anı dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Mercan Vadisi, dağlık ve ormanlık alanlarıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede yaşam süren 2 kurdun çengel boynuzlu dağ keçisini avlama anı, dronla kayda alındı.

        Görüntülerde, dağ keçisini sürüden ayırarak uzun süre kayalıklarda kovalayan kurdun, keçiyi birkaç kez bacağından tutarak yaralaması, daha sonra da düzlükte yakalayarak etkisiz hale getirmesi yer alıyor. Kayıtlarda, ardından bir başka kurdun daha gelip keçiye saldırdığı, 2 kurdun hayvanı kaya oyuğuna sürüklediği görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

