Tunceli'de öğrencilere akran zorbalığıyla ilgili eğitim verildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere akran zorbalığıyla ilgili eğitim verildi. Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Belediye Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Bu kapsamda etkinliğe katılan İstiklal Ortaokulu öğrencilerine görevliler tarafından zorbalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Film gösteriminin de yapıldığı etkinlik, soru cevap bölümüyle sona erdi.

