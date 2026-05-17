Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de salep soğanı toplayan 3 kişiye 2 milyon lira ceza

        Tunceli'de salep soğanı toplayan 3 kişiye 2 milyon lira ceza

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin 735 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de salep soğanı toplayan 3 kişiye 2 milyon lira ceza

        Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin 735 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akpazar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında devriye görevi yürütürken şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta inceleme yapan ekipler, çuval ve heybe içerisine konulmuş 31 kilogram salep yumrusu olduğunu tespit etti.

        Salep yumrusu toplayan 3 kişiye “2872 sayılı Çevre Kanunu'na Muhalefet” suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 lira para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi görevlileri tarafından salep yumrularına el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"

        Benzer Haberler

        Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribat soruşturmasında 4 gözaltı
        Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribat soruşturmasında 4 gözaltı
        Tunceli'de Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki nişaneleri tahrip eden 4 şüpheli g...
        Tunceli'de Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki nişaneleri tahrip eden 4 şüpheli g...
        Doku ailesinin avukatı Çimen: Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden...
        Doku ailesinin avukatı Çimen: Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden...
        Minik misafirler sınıfın neşesi oldu Sınıfta doğum yapan kedi ve yavruların...
        Minik misafirler sınıfın neşesi oldu Sınıfta doğum yapan kedi ve yavruların...
        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Düzgün Baba Ziyaretgahı tahrip edildi, 1'i muhtar 4 şüpheli hakkında soruşt...
        Düzgün Baba Ziyaretgahı tahrip edildi, 1'i muhtar 4 şüpheli hakkında soruşt...