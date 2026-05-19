Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de ziyaretgahtaki nişanelerin tahribine ilişkin 1'i muhtar 3 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de ziyaretgahtaki nişanelerin tahribine ilişkin 1'i muhtar 3 zanlı tutuklandı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki nişaneleri tahrip ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 09:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de ziyaretgahtaki nişanelerin tahribine ilişkin 1'i muhtar 3 zanlı tutuklandı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki nişaneleri tahrip ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribat olayıyla ilgili yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma birimlerince adli ve idari tahkikat yürütüldüğü belirtildi.

        İzinsiz kazı yapmak suretiyle tahribata neden olan şüphelilerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda dijital materyaller incelenmiş, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile mühimmat ve bazı tarihi objeler ele geçirilmiştir. Elde edilen bilgiler çerçevesinde genişletilen çalışmalar sonucunda 17 Mayıs 2026 tarihinde tespit edilerek gözaltına alınan ilave 2 şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, izinsiz kazı faaliyetlerinde kullanılan çeşitli araç ve gereçler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen işlemler kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya ulaşmış olup mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i muhtar olmak üzere 3'ü tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

        Açıklamada, toplumun ortak değerleri arasında yer alan inanç merkezleri ile kültürel miras alanlarının korunmasına yönelik hassasiyetin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü

        Benzer Haberler

        Tunceli'de Düzgün Baba Ziyaretgahı tahrip edildi: 1'i muhtar 3 şahıs tutukl...
        Tunceli'de Düzgün Baba Ziyaretgahı tahrip edildi: 1'i muhtar 3 şahıs tutukl...
        Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribat soruşturmasında 3 tutuklama
        Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribat soruşturmasında 3 tutuklama
        Bagaj ve kaputa gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Ayar' buldu
        Bagaj ve kaputa gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Ayar' buldu
        Tunceli'de aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Tunceli'de aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Tunceli'de miniklerin piyano konseri yoğun ilgi gördü
        Tunceli'de miniklerin piyano konseri yoğun ilgi gördü
        Tunceli'de salep soğanı toplayan 3 kişiye 2 milyon ceza kesildi
        Tunceli'de salep soğanı toplayan 3 kişiye 2 milyon ceza kesildi